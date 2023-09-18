حجار: “رغم الفوز قدمنا آداء كارثي أمام اتحاد بسكرة”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، عدم رضاه التام عن آداء فريقه في مواجهة اتحاد بسكرة، رغم فوزهم بالمباراة بهدف دون رد.
وصرح حجار لتلفزيون “النهار”: “ما استخلصناه من مباراتنا أمام اتحاد بسكرة، هو اننا حققنا فوز دون آداء مقنع”.
كما أضاف: “الآداء كان كارثي، وما قدمناه لا يمثل مستوى فريقنا سواء دفاعيا أو هجوميا أين ارتكبنا عدة أخطاء”.
وتابع المدرب شريف حجار: “نحن نعرف جيدا امكانيات لاعبينا، ما يجعلنا غير متخوفين على مستقبل الفريق”.
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