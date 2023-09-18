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الرياضة

حجار: “رغم الفوز قدمنا آداء كارثي أمام اتحاد بسكرة”

بقلم كريم تيغرمت
حجار: “رغم الفوز قدمنا آداء كارثي أمام اتحاد بسكرة”
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أبدى مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، عدم رضاه التام عن آداء فريقه في مواجهة اتحاد بسكرة، رغم فوزهم بالمباراة بهدف دون رد.

وصرح حجار لتلفزيون “النهار”: “ما استخلصناه من مباراتنا أمام اتحاد بسكرة، هو اننا حققنا فوز دون آداء مقنع”.

كما أضاف: “الآداء كان كارثي، وما قدمناه لا يمثل مستوى فريقنا سواء دفاعيا أو هجوميا أين ارتكبنا عدة أخطاء”.

وتابع المدرب شريف حجار: “نحن نعرف جيدا امكانيات لاعبينا، ما يجعلنا غير متخوفين على مستقبل الفريق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/X3YMh
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