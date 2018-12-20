حجار: سجلنا دخول جامعي مريح ورضا طلبة البكالوريا الجدد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أنه سيتم الإستعداد حاليا الإنطلاق في تجسيد برامج البحث العلمي.

وأضاف خلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات، أنه سيتم دراسة حصيلة الدخول الجامعي في كافة المستويات.

وحصيلة البرامج والانشطة البحثية، والإستعداد للإنطلاق في تجسيد برامج البحث.

مشيرا إلى أن القطاع تمكن بفضل ما سخرته الدولة للتعليم العالي تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية الذي حرص على رعاية الجامعة.

أين تمكن القطاع من التكفل بالناجحين الجدد للبكالوريا المقدر عددهم بـ 255 ألف و500 حائز جديد على البكاروريا.

مؤكدا أن القطاع سجل بأريحية السير الحسن لعملية التوجيه وتحقيق مستوى غير مسبوق بمعدلات رضا الطلبة الى التخصصات التي وجهوا اليها

حيث وجه 74 بالمائة على الرغبة الاولى ، وتم هذه السنة منح فرصة ثانية لحاملي البكالوريا الذين لم يتحصلوا على الاختيارات.