عاجل

حجار..سيتم إستقبال أزيد من مليون وسبعمائة طالب في الدخول الجامعي المقبل

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
حجار..سيتم إستقبال أزيد من مليون وسبعمائة طالب في الدخول الجامعي المقبل صورة من الأرشيف
بقلم أحمد مراح

كشف الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أن الدخول الجامعي سيحسن إستقبال الطلبة الجدد الحاملين لشهادة الباكالوريا .

وخلال ندوة لتحضير الدخول الجامعي 2018-2019 صرح الوزير،أن الدخول الجامعي المقبل سيشهد إرتفاعا في عدد الطلبة وكذا المنشآت القطاعية.

وذكر،أن القطاع سيسجل حوالي67ألف طالب جديد ليصل عدد المسجلين في المؤسسات الجامعية أزيد من مليون وسبعمائة ألف طالب.

في حين سيتعزز قطاع التعليم العالي بمنشآت قاعدية وهياكل سيكون من ضمنها 45 ألف سرير و 6 مطاعم على مستوى المراكز والمؤسسات الجامعية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital