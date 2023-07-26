حجار: “شبيبة الساورة تلعب دائما الأدوار الأولى وطموحاتنا كبيرة”

كشف المدرب الجديد لفريق شبيبة الساورة. شريف حجار. الأهداف التي يطمح لبلوغها مع فريقه الجديد. في الموسم المقبل.

وصرح حجار، لتلفزيون “النهار”: “أشكر إدارة شبيبة الساورة على الثقة التي وضعتها في شخصي، وسعيد بعودتي لهذا الفريق المحترف بأتم معنى الكلمة”.

كما أضاف: “تدريب الساورة، مسؤولية كبيرة، كوني أعرف أهداف هذا الفريق الذي يسعى دائما للعب الأدوار الاولى”.

وأردف: “يجب أن تكون الانتدابات نوعية، لنتمكن تكوين مجموعة تكون عن مستوى تطلعات الجميع في البطولة”.

وتابع شريف حجار: “لدينا طموحات كبيرة في شبيبة الساورة، للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، ونتمنى أن نكون موفقين في المهمة التي تنتظرنا”.