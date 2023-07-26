حجار: “شبيبة الساورة تلعب دائما الأدوار الأولى وطموحاتنا كبيرة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدرب الجديد لفريق شبيبة الساورة. شريف حجار. الأهداف التي يطمح لبلوغها مع فريقه الجديد. في الموسم المقبل.
وصرح حجار، لتلفزيون “النهار”: “أشكر إدارة شبيبة الساورة على الثقة التي وضعتها في شخصي، وسعيد بعودتي لهذا الفريق المحترف بأتم معنى الكلمة”.
كما أضاف: “تدريب الساورة، مسؤولية كبيرة، كوني أعرف أهداف هذا الفريق الذي يسعى دائما للعب الأدوار الاولى”.
وأردف: “يجب أن تكون الانتدابات نوعية، لنتمكن تكوين مجموعة تكون عن مستوى تطلعات الجميع في البطولة”.
وتابع شريف حجار: “لدينا طموحات كبيرة في شبيبة الساورة، للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى، ونتمنى أن نكون موفقين في المهمة التي تنتظرنا”.
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