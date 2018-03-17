حجار: طلبة المدارس العليا المضربون راسبون

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن طلبة المدارس العليا، الذين لم يلتحقوا بمقاعدهم الدراسية هم راسبون.

حجار وخلال عقده لندوة صحفية على هامش انطلاق الندوة الوطنية للجامعات اليوم، قال:” أنه لا يوجد سنة بيضاء”.

باعتبار أن طلبة المدارس العليا أغلبهم يدرسون بصفة عادية، وأن البعض فقط من قاطع الدراسة ودخل في إضراب مفتوح على حد قولهم.

واعتبر الوزير حجار ، أن لا يوجد إضراب مفتوح في، كما أن إضرابههم يتنافى مع القانون.

مشيرا أن هناك طلبة لم يقاطعوا الدراسة كل المدراس العليا مع القواعد القانونية والنصوص التي تحكم العمل او النشاط النقابي.

كما أن المحكمة أصدرت قرار بعدم شرعية إضراب طلبة المدارس العليا، وأن غيابهم عن مقاعد الدراسة يعد غائب، مما سيؤدي إلى رسوبهم.

حيث أكد حجار أن رسوب طلبة المدارس العليا، سيحرمهم من التوظيف في قطاع التربية.

داعيا الطلبة لتحكيم العقل، لأن طريقة الإضراب لن تأتي بنتيج ،سيتم تطبيق القوانين على الجميع -يقول حجار-.