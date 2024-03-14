حجار: “علينا أن نكون حاضرين دفاعيا في مواجهة مولودية الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب أولمبي الشلف، شريف حجار، عن المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمضيفهم مولودية الجزائر، لحساب الرابطة المحترفة.
ونقلت الصفحة الرسمية لأولمبي الشلف، تصريحات حجار، بخصوص هذا اللقاء، أين قال: “ندرك جيدا صعوبة المباراة التي تنتظرنا هذا الجمعة في مواجهة مولودية الجزائر”.
كما أضاف: “هذه المواجهة ستضعنا أمام متصدر البطولة، على أرضية ميدانه، وأمام جماهيره، ما يتطلب من لاعبينا أن يكونو جاهزين نفسيا، وبعزيمة، وارادة كبيرتين”.
وتابع شريف حجار: “فريقنا في تحسن ملحوظ من الناحية الفنية، وعلينا أن نكون حاضرين دفاعيا أمام المولودية، كون هذا الأخير يتميز بقوته الهجومية”.
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