حجار :”عوامل كثيرة ساعدتنا على الفوز بسداسية أمام شلغوم العيد”

أكّد شريف حجار مدرب مولودية البيض أحقية الفوز الذي حققه لاعبوه أمام هلال شلغوم العيد بسداسية نظيفة في منافسة الرابطة المحترفة.

وقال شريف حجار في تصريح خص به “النهار” عقب المباراة “المقابلة لم تكن سهلة في البداية ولم عليكم نحن متواجدون في قسنطينة من 3 أيام من أجل التحضير الجيد للمقابلة وهي إحدى العوامل الكثيرة التي ساعدتنا”

كما أضاف شريف حجار “توفير الراحة لكل اللاعبين، من اجل تحقيق الفوز و ترسيمه، صحيح كنا متخوفين امام الفريق رغم أن النتيجة كانت لصالحنا”

وختم مولودية البيض “أشكر لاعبي الخصم على المشوار الجيّد رغم خسارتهم بفارق شاسع”

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