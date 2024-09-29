حجار: “فوزنا على مولودية وهران مهم جدا لمعنويات الفريق”

ثمّن مدرب ترجي مستغانم، شريف حجار، الفوز الذي حققه فريقه بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة، على حساب فريق مولودية وهران.

وصرح حجار، عقب هذه المباراة: “هدفنا الأول في الدقائق الأولى منحنا دفعا معنوياً كبيراً وحرر لاعبينا”

كما أضاف: “تحرر لاعبونا بعد الهدف الأول، تمكنا من إضافة هدف ثاني والذي منحنا الفوز بالمباراة، وهذا الفوز مهم جدا لفريقنا من الناحية المعنوية”.

وتابع المدرب شريف حجار: لاعبونا تنقصهم بعض الخبرة في الرابطة المحترفة، وعلينا التركيز على العمل البسيكولوجي والمعنوي”.