حجار: “قدمنا أداءً جيدا لكن لم يكن كافياً لتحقيق الفوز”

اعتبر مدرب فريق شبيبة الساورة، شريف حجار، بأن فريقه قدم آداءً في المستوى، إلا أن نقص الرغبة لدى لاعبيه حرمهم من الفوز أمام شباب قسنطينة.

وصرح حجار، لتلفزيون “النهار”: “هذه النتيجة لن تؤثر على معنوياتنا، حيث قدمنا مباراة في المستوى من الناحية الفنية”.

كما أضاف: “أداؤنا الجميل لم يكن كافياً، حيث كانت تنقصنا الرغبة فوق الميدان، وهذا سيكون درسا بالنسبة لنا”.

وتابع شريف حجار: “سنعمل على تصحيح مسارنا في قادم الجولات، من خلال تدارك الأخطاء التي ارتكبناها وكلّفتنا هذه الهزيمة”.