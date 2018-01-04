حجار: لا وجود لمنحة السكن للأساتذة الباحثين حاليا

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار،أن اعتماد منحة للسكن لفائدة الأساتذة الباحثين يعد أمرا متعذرا في الوقت الحالي.

وأكد خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه لا يمكن إيواء الطلبة الجامعين بالفنادق والمجمعات السكنية.

وأضاف الوزير، أن إدراج منحة السكن لفائدة الأساتذة الباحثين بدلا من توفير السكن يعد أمرا متعذرا في الوقت الحالي.

بسبب غياب المنحة ضمن النظام التعويضي المعمول به حاليا، بالإضافة إلى صعوبة اعتماد هذه المنحة حاليا لعدة أسباب منها.

صعوبة تحديد المبالغ المالية الخاصة بها وذلك حسب المناطق والأقاليم،خاصة لغياب منظومة مرجعية تضبط مستويات للإيجار في الوطن.

وكذا مع تسجيل غياب سوق عقارية متطورة في مجال الإيجار.

مشددا على أن مسألة توفير السكن للأساتذة الباحثين تعد من أولويات القطاع.

الذي يحرص باستمرار على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذا الشريحة.

وبخصوص إيواء الطلبة في الفنادق والمجمعات السكنية، إستبعد الوزير تطبيق هذا الإجراء الذي وصفه بغير الواقعي في الظرف الراهن.

بالنظر إلى محدودية قدرات استيعاب الفنادق التي لا تشكل البديل المناسب لإسكان الطلبة الجامعيين.