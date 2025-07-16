حجار مدربا جديدا لمولودية البيض

أعلنت إدارة مولودية البيض، اليوم الأربعاء، عن التعاقد الرسمي مع الطاقم الفني الذي سيشرف على العارضة الفنية للفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

في إطار مشروعها الهادف لبناء فريق تنافسي وتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الرابطة المحترفة.

وحسب بيان إدارة النادي، فقد تم تعيين شريف حجار مدربًا رئيسيًا للفريق، على أن يُرافقه في الطاقم كل من:

عبد الغاني عوامري: مساعد مدرب

محمد أمين شربيتي: محضر بدني

عبد الرؤوف ناتاش: مدرب لحراس المرمى

هذا ودخل الفريق في تربص تحضيري أولي بمنطقة تيكجدة يدوم لأسبوعين، بهدف رفع الجاهزية البدنية وتحضير اللاعبين للموسم المقبل.

ويضم التربص عناصر الموسم الماضي إلى جانب اللاعبين الشبان الذين تمت ترقيتهم من الفئات السنية.

وأكدت إدارة النادي أن الوافدين الجدد سيتم تقديمهم لاحقًا، بعد استكمال الترتيبات الخاصة بالتعاقدات الصيفية.

و تسعى مولودية البيض من خلال هذه الخطوة إلى خلق انسجام مبكر بين اللاعبين والطاقم الفني، وتوفير الظروف المثالية لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الجديد، بعد ما أظهره الفريق من تطور لافت في الموسم المنصرم.