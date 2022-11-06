حجار: “مستوى التحكيم كارثي وتسبب في هزيمتنا أمام شباب بلوزداد”
بقلم كريم تيغرمت
حمل مدرب مولودية البيض، شريف حجار، مسؤولية هزيمة فريقه أمام شباب بلوزداد، للتحكيم، الذي اعتبره كارثي.
وصرح شريف حجار، عقب هزيمة فريقه بهدف نظيف: “الحكم احتسب خطأ لا وجود له في لقطة ضربة الجزاء”.
كما أضاف مدرب مولودية البيض: “الحكم حقد علينا، ولم نفهم السبب في ذلك، التحكيم كان كارثي وهو سبب هزيمتنا”.
وتابع شريف حجار: “دون الانقاص من أحقية شباب بلوزداد، لكن نحن أيضا كانت لنا فرص للفوز بهذه المباراة”.
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