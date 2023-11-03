حجار: “من الصعب الحديث عن البوديوم هذا الموسم”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، عن طموحات وأهداف فريقه في الموسم الجاري من البطولة المحترفة.
وصرح حجار، في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “عملنا خلال فترة توقف البطولة على تحسين الآداء الفني للفريق”.
كما أضاف: “لم نسجل بداية موفقة بداية هذا الموسم من ناحية النتائج، بالنظر لمردودنا المتواضع خاصة في الشق الدفاعي”.
وأردف: “مشكلتنا الحالية هي عدم ثراء التعداد، خاصة بتسجيلنا بعض الإصابات مؤخرا، وعدم امتلاكنا للبدائل، ما سيجربنا على الاستعانة بلاعبي الرديف”.
وتابع شريف حجار: “شبيبة الساورة شهد عدة تغييرات على مستوى التعداد، ما يجعله في مرحلة اعادة البناء، وعليه من الضعب الحديث عن البديوم هذا الموسم، لكن هدفنا تحقيق موسم مشرف”.
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