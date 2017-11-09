حجار .. هذا هو سبب تأخر ترتيب الجامعات الجزائرية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الخميس، أن الباحثين لا يعرفون تسويق البحوث العلمية.

موضحا أنهم لا يحترمون تسمية المؤسسة التي ينتمون إليها، وأنهم لا يعرفون الاستغلال الجيد للمعلومات المتواجدة، وهو ما يؤثر على البحث”.

وقال حجار أنه تم تسجيل بحوث مبعثرة في الجامعات وبأسماء مختلفة.

خاصة في المواقع الإلكترونية للجامعات، وهو ما يؤثر على سمعة الباحث ودرجة ترتيب بحثه.

وأكد الوزير إشراك القطاعات الاجتماعية والباحثين في المشاريع البحثية، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الباحثين الدائمين لدعم وتمويل مشاريعهم البحثية.

مشيرا أن المشاريع تم فحصها من قبل اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وفي نفس السياق، قال أنه تم تحديد إجراءات محفّزة للباحثين ووضعهم في مؤسسات صغيرة، لتحسين الخدمات التي تتماشى والظروف الحالية.

مضيفا أنه سيقوم بعرض الأسابيع المقبلة أمام مجلس الحكومة حول البحث والاقتصاد لتسهيل العلاقات بين الباحثين والاقتصاد.

للإشارة تتناول هذه المشاريع ميادين الطاقات المتجددة مكافحة التصحر والمحافظة على البيئة وبعض المشاكل التكنولوجية الصناعية تنمية الموارد المائية.

وكذا تطوير صناعة الأغذية، تطوير وترقية السكن والبناء والعمران وترقية التطوير الصناعي والمنجمي.