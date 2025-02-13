حجار: “هزيمتنا أمام شباب بلوزداد لن تمر مرور الكرام”

أبدى مدرب اتحاد خنشلة، شريف حجار، عدم تقبله الهزيمة التي مني بها فريقه امام شباب بلوزداد، مؤكدا عدم رصاه عن مردود لاعبيه.

وصرح حجار، عقب هزيمتهم بثلاثية أمام الشباب: “بعد هزيمتنا الأخيرة أمام اتحاد العاصمة كنا ننتظر ردة فعل قوي من لاعبينا أمام شباب بلوزداد”.

وأضاف: “هذه الهزيمة أمام شاب بلوزداد، لن تمر مرور الكرام، حيث يتوجب علينا تصحيح الأمور مع لاعبينا”.

وتابع شريف حجار: “مرحلة العودة ستكون صعبة، ولاحظنا بأن مردود لاعبينا تراجع كثيرا، خاصة في الهدف الثالث الذي تلقيناه، أين غابت الروح القتالية لدى لاعبينا”.