حجار يبدي ارتياحه للمردود البدني للاعبيه

تحدث مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، عن المباراة التحضيرية التي جمعت فريقه بمولودية وهران، مؤكدا رضاه عن مردود لاعبيه.

وصرح حجار لتلفزيون “النهار”: “بالنظر لتوقف منافسة البطولة كنا مجبرين على خوض مباريات تحضيرية للحفاظ على لياقة لاعبينا”.

كما أضاف: “لم نتمكن من برمجة مباريات تحضيرية في بشار، ما أجبرنا على التنقل إلى وهران لمواجهة مولودية وهران، وجمعية وهران”.

وتابع شريف حجار: “كنا متخوفين من المردود البدني للاعبين، بعد التوقف الطويل للمنافسة، لكنهم قدموا مباراة جميلة أمام مولودية وهران”.