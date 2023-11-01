حجار يبدي ارتياحه للمردود البدني للاعبيه
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شبيبة الساورة، شريف حجار، عن المباراة التحضيرية التي جمعت فريقه بمولودية وهران، مؤكدا رضاه عن مردود لاعبيه.
وصرح حجار لتلفزيون “النهار”: “بالنظر لتوقف منافسة البطولة كنا مجبرين على خوض مباريات تحضيرية للحفاظ على لياقة لاعبينا”.
كما أضاف: “لم نتمكن من برمجة مباريات تحضيرية في بشار، ما أجبرنا على التنقل إلى وهران لمواجهة مولودية وهران، وجمعية وهران”.
وتابع شريف حجار: “كنا متخوفين من المردود البدني للاعبين، بعد التوقف الطويل للمنافسة، لكنهم قدموا مباراة جميلة أمام مولودية وهران”.
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