حجار يتقاسم مائدة إفطار مع الطلبة الأجانب بالاقامة الجامعية بباب الزوار5 في العاصمة

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجارمساء أمس الاثنين الطلبة الأجانب مأدبة إفطاررمضانية بالاقامة الجامعية بباب الزوار 5 العاصمة.

كما تقاسم هذه المأدبة مه الوزير والي الجزائر عبد القادر زوخ.

حيث صرح حجارأن الهدف من هذه المبادرة هو” خلق جو عائلي في أوساط الطلبة الذين يقيمون بعيدا عن أهلهم وأوطانهم”.

وأيضا “إبراز التضامن بين أوساط الطلبة والأسرة الجامعية مهما كانت جنسيات الطلبة”.

وقد شارك في مائدة الافطار هذه طلبة من 40 جنسية، من دول صديقة وشقيقة

وقد أشاد الطلبة الأجانب المشاركين في المأدبة ويمثلون عدة دول منها فلسطين، مالي، كينيا، الصين، الصحراء الغربية، وموريتانيا.

وكذا بالظروف والامكانيات التي توفرها الدولة الجزائرية لفائدة الطلبة الجامعين سواء كانوا جزائريين أوأجانب.