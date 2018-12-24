حجار يجتمع بممثلي النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين

إجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الاثنين بمقر وزارته، بممثلين عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين.

وجرى اللقاء بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، لتقييم المشاورات المتعلقة بالمطالب الاجتماعية والمهنية لهذا السلك

وأوضح حجاز أن هذا اللقاء “يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها الوزارة مع الشريك الاجتماعي”.

و” يهدف إلى تقيم عمل اللجنة المشتركة التي تتشكل من ممثلين عن قطاعي التعليم العالي والصحة الى جانب النقابة”.

وأضاف الوزير أن هذه اللجنة “كلفت بدراسة ومتابعة أرضية المطالب الخاصة بالنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين”.

كما أنه “تمت الاستجابة لبعض المطالب، في حين بقيت أخرى محل نقاش لكونها تستدعي تدخل قطاعات أخرى”.

وتتمحور مطالب النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين أساسا حول تطوير المسار المهني والبيداغوجي, على غرار مراجعة منحتي التقاعد.

والممارسة الطبية في المستشفيات، وكذا مستقبل أساتذة العلوم الاساسية في الطب ضمن قطاع الصحة.

بالإضافة الى مراجعة القانون الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي.

من جهته أكد حسبلاوي على ضرورة “تفعيل الحوار البناء من أجل تدارس المطالب”.