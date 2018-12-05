حجار يشارك في فعاليات “قمة المعرفة 2018” في دبي

يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، اليوم الأربعاء وغدا، في الدورة الخامسة لـ”قمة المعرفة” بدبي.

وحسب بيان للوزارة، أنّ مشاركة الوزير في القمة جاءت بدعوة من رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذلك بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

وتتناول هذه القمة التي وُضعت تحت شعار ”الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة”، عددا من المواضيع ذات الصلة باقتصاد المعرفة.

منها ”رأس المال المعرفي: ثروة مستدامة” و”دور الحكومات في تمكين الشباب واقتصاد المعرفة”

و”اقتصاد المعرفة في مدن المستقبل” و”المواطن الرقمي في عصر الذكاء الإصطناعي”.