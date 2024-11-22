حجار يقود اتحاد خنشلة للعودة بنقطة ثمينة من وهران

يواصل المدرب شريف حجار قيادة فريقه الجديد اتحاد خنشلة لتحقيق الاستفاقة بعد النتائج السلبية في بداية الموسم، وذلك بعد فوزه، اليوم الجمعة، للعودة بتعادل مثير من ميدان مولودية وهران.

وعرف المدرب حجار كيفية العودة بنقطة من ملعب ميلود هدفي، قد تلعب دورا كبيرا في مواصلة تسلق سلم الترتيب وإعادة ترتيب بيت اتحاد خنشلة.

في المقابل، قال لاعب مولودية وهران، مروان بوسالم، عن تضييع الفوز والانفراد بالوصافة، في تصريح عقب المباراة: “ضيعنا عدداً من الفرص التهديفية وقدمنا مستوى جيداً”.

وأضاف بوسالم: “سنعمل ما في وسعنا للفوز بالمباراة القادمة وحصد النقاط الثلاث”.

وختم قائلاً: “في المباراة القادمة سنكون أمام حتمية الفوز لا غير، و سنرد الاعتبار لأنفسنا”.