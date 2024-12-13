حجار: “ينتظرنا تنقل شاق إلى الساورة في الدور الـ32 من كأس الجمهورية”

تحدث مدرب اتحاد خنشلة، شريف حجار، عن قرعة كأس الجمهورية، والتي أوقعت فريقه، في مواجهة شبيبة الساورة، في الدور الـ32.

وصرح حجار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أولا أشيد بالتنظيم الذي شهدناه في سحب قرعة كأس الجزائر، والصيغة الجديدة التي تم اعتمادها في القرعة”.

كما أضاف: “بالنسبة لفريقنا اتحاد خنشلة، القرعة أوقعتنا في مواجهة فريق شبيبة الساورة، بملعب هذا الأخير، ما يعني أنه ينتظرنا تنقل شاق”.

وتابع شريف حجار: “في كأس الجمهورية الحظوظ متساوية بين كل الأندية، ونتمنى أن نكون في اتم جاهزيتنا خلال مواجهة الدور الـ32”.

يذكر أن مباريات الدور الـ32، من كأس الجمهورية، من المقرر اجراؤها في الفترة ما بين 2 إلى 4 جانفي 2025.