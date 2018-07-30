حجار:97 بالمائة من الطلبة الجدد سجلوا أنفسهم

أعلن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن 97 بالمائة من الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا.

سجّلوا أنفسهم في الأرضية الالكترونية.

وذلك قبيل ساعات من انتهاء عملية تأكيد التّسجيلات الأوليّة اليوم في منتصف اللّيل.

وقال حجّار أنّ “عملية تأكيد التسجيلات الأولية التي انطلقت أمس ستستمر اليوم إلى غاية منتصف الليل.

وقد أتم 97 بالمائة من المتحصلين على شهادة البكالوريا عملية التسجيل”، مضيفا أنّ نسبة 3 بالمائة المتبقية تمثل “الطلبة المتردّدين أو الّذين انتقلوا إلى مؤسسات وجامعات أخرى خاصّة أو عسكرية.

أو من الذين اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا لتحسين مستواهم دون أن يتحصّلوا على نتائج أحسن.

وأكد الوزير، أنّ عملية التّسجيلات الجامعيّة “تمّت في ظروف جيّدة ولم يتم تسجيل أي مشكل على المستوى الوطني.

وبعد تأكيد التسجيلات الأولية في الفترة الممتدة ما بين 29 الى 30 جويلية سيتم الاعلان عن نتائج التوجيهات في 7 أوت 2018 مساء.

وذلك بعد معالجة الرغبات في الفترة الممتدة ما بين 31 جويلية و 7 أوت.

أمّا المرحلة الثانية من التّسجيلات الأولية وإعادة التوجيه وإجراء الاختبارات والمقابلات بالنسبة للفروع المعنيّة تكون من 08 الى 12أوت.

ويتعلّق الأمربالطلبة الذين تمّ توجيههم لفرع علوم وتقنيات الذين يتوجب عليهم تقديم شهادة طبية للمؤسسة الّتي تمّ توجيههم فيها.

وكذا إجراء لقاء شفوي في حالة توجيههم إلى إحدى هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر بالمدارس العليا للأساتذة او معاهد وعلوم التكنولوجيات التطبيقية.

و بعض دورات الليسانس و ليسانس الإمامة والإرشاد.

وتتم المعالجة الثانية لحالات الرسوب في الاختبارات والمقابلات وطلبات إعادة التّوجيه، في الفترة الممتدة ما بين 13 و 16 أوت المقبل.

أمّا الإعلان عن نتائج التوجيهات فيكون في 16 أوت.