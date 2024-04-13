حجام:”أمر مُميز العمل بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب فريقي”

عبر الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، عن سعادته بالعمل مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال حجام في تصريحات لموقع “blick” السويسري، أمس الجمعة:”اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري كان حلما بالنسبة لي، ولا أستطيع رفض ذلك أو المساومة”.

وتابع لاعب يونغ بويز السويسري:”لقد كان أمرًا مميزًا جدًا أن ألتقي بمدرب في المنتخب الوطني، سبق له تدريب فريقي الحالي، وبالطبع إلتقينا وتحدثنا عن نادي يونغ بويز”.