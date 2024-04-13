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الرياضة

حجام:”أمر مُميز العمل بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب فريقي”

بقلم فيصل زيان بوزيان
حجام:”أمر مُميز العمل بيتكوفيتش الذي سبق له تدريب فريقي”
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عبر الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، عن سعادته بالعمل مع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال حجام في تصريحات لموقع “blick” السويسري، أمس الجمعة:”اللعب مع المنتخب الوطني الجزائري كان حلما بالنسبة لي، ولا أستطيع رفض ذلك أو المساومة”.

وتابع لاعب يونغ بويز السويسري:”لقد كان أمرًا مميزًا جدًا أن ألتقي بمدرب في المنتخب الوطني، سبق له تدريب  فريقي الحالي، وبالطبع إلتقينا وتحدثنا عن نادي يونغ بويز”.

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