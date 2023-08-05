حجام أساسيا رفقة نانت في مواجهة كولن

يواجه الدولي الجزائري جوان حجام، اليوم السبت، رفقة ناديه نانت الفرنسي، فريق كولن الألماني، في مباراة ودية تحضيرية.

وكشف الحساب الرسمي لنادي نانت، على “تويتر”، التشكيلة الأساسية للفريق التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي ضمت اسم حجام.

كما يسعى الدولي الجزائري، من خلال هذه المباراة، لتأكيد جاهزيته التامة للتواد ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مع انطلاق الموسم الجديد.

https://twitter.com/FCNantes/status/1687842231745482752