حجام أساسيا ويقود يونغ بويز لفوز جديد في الدوري السويسري

عاد الدولي الجزائري، جوان حجام، للمشاركة أساسياً مع ناديه يونغ بويز، في مواجهة بازل برسم الجولة الـ12 من الدوري السويسري.

وشارك الجناح الأيسر، حجام، في كامل أطوار هذه المواجهة، وتمكّن من مساعدة فريقه في تحقيق الفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل 2.

ونال لاعب الخضر، تنقيطاً جيداً بـعلامة 7 من 10 (حسب موقع سوفاسكور المختص). بعد أن قدم 37 تمريرة ناجحة من أصل 46 تمريرة في المباراة.

وأدى حجام أدواره الدفاعية كما يجب، خلال هذه المواجهة، بعد أن تمكن من حسم 6 صراعات ثنائية لصالحه.

بهذا الفوز، رفع يونغ بويز رصيده للنقطة الـ19 في المركز الرابع في جدول ترتيب البطولة السويسرية.