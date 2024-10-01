حجام أساسياً في مواجهة يونغ بويز وبرشلونة

سجل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، اليوم الثلاثاء، اسمه ضمن تشكيلة فريقه الأساسية، يونغ بويز، تحسبا لمواجهة برشلونة.

في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات رابطة أبطال أوروبا، التي سيحتضنها ملعب “لويس كومبانيس”، بمدينة برشلونة.

وقرر مدرب يونغ بويز، باتريك راهمان، إعادة اللاعب الجزائري، حجام، إلى حساباته التكتيكية. بالاعتماد عليه أساسياً في مواجهة برشلونة. بعد أن شارك لاعب الخضر بديلاً في المباراة السابقة أمما غراسبور في الجولة الثامنة من البطولة السويسرية.

للإشارة، خسر لاعب الخضر، حجام، رفقة فريقه يونغ بويز، في الجولة الأولى من رابطة أبطال أوروبا، بثلاثية نظيفة، أمام أستون فيلا الإنجليزي.