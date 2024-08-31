حجام أساسي لخامس مرة على التوالي مع يونغ بويز و يتعادل أمام لوزان

سجل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، جوان حجام، حضوره الأساسي، الخامس على التوالي، تشكيلة فريقه، منذ إنطلاق الموسم الكروي 2024.2025.

حيث خاض حجام، رفقة فريقه يونغ بويز، مواجهة لوزان، في إطار الجولة السادسة من الدوري السويسري، والتي إنتهت بالعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة.

وخاض حجام، 72 دقيقة من عمر المواجهة، ونال تنقيط متوسط 6.5، حسب مؤشر “صوفا سكور” للأرقام والإحصائيات. كما عرفت نسبة تمريرات لاعب الخضر، نجاح قُدر بنسبة 79%، بعد أن قدم 44 تمريرة ناجحة من أصل 56، وحسم أربع صراعات ثنائية لصالحه.

للإشارة، خاض اللاعب، جوان حجام، مع فريقه هذا الموسم 5 مواجهات مع فريقه في الدوري السويسري، أربع مناسبات منها كأساسي. بالإضافة لمواجهتي الدور النهائي الملحق لدوري أبطال أوروبا. كما يحتل نادي يونغ بويز، مؤخرة ترتيب الدوري، برصيد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات و 3 هزائم.