حجام: “تأهلنا نعم.. ولكن لقاء أوغندا مهم لتحضير “الكان””

أكد مدافع “الخضر” خوان حجام، أهمية لقاء يوم غدٍ الثلاثاء، أمام منتخب أوغندا، برسم الجولة الـ 10 والأخيرة من تصفيات مونديال 2026.

وأثير الكثير من الجدل، حول لقاء المنتخب ونظيره الأوغندي، على اعتبار أن البعض يرى فيه فرصة لتجريب بعض العناصر، خاصة مع ضمان التأهل مسبقا، بينما يرى البعض الآخر، أن الفوز ضروري من أجل تحسين ترتيب “الخضر” العالمي.

وعن اللقاء قال حجام: “لا يجب أن ننسى أن الأهم هو التحضير لـ”الكان”.. أوغندا فريق جيد، ويحتل وصافة الترتيب واعتبر اللقاء اختبارا جيدا”.

وواصل لاعب يونغ بويز السويسري: “تأهلنا إلى المونديال نعم. ولكن نريد التحضير لكأس أمم إفريقيا ولهذا يجب أن نلعب اللقاء بقوة”.

كما أوضح حجام، أنه يريد أن يعيش المونديال كلاعب، بعدما عاشه مناصرا، لاسيما وأنه ساهم في التأهل وخوض التصفيات.

قبل أن يعرج للحديث عن الحضور الجماهيري المرتقب غدا بملعب “حسين آيت احمد”. وختم: “سيكون جمهورنا رائعا مثلما جرت عليه العادة، ولقد شاهدناهم بمجرد وصولنا إلى تيزي وزو، حقا نملك جمهورا مميزا”.