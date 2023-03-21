حجام :”حمل القميص الجزائري لا مثيل له ولهذا السبب رفضت فرنسا”

كشف المدافع الجديد للمنتخب الوطني جوان حجام عن أسباب رفض دعوة المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة و تفضيله تمثيل الجزائر.

وقال جوان حجام في تصريح لـ “النهار” خلال المنطقة المختلطة “فخور جدا بالدعوة و الاستقرار في بيت المنتخب،أنا متابع لـ “الخضر” منذ مدة و في 2019 تابعت لتتويج بكأس إفريقيا، كان الأمر رائعا”

وأضاف جوان حجام عن رفضه حمل القميص الفرنسي “استدعيت إلى المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة، لكن دعوة المنتخب الوطني ليست دعوة مثل البقية، الدعوة رافقتها عدد من الأحاسيس والشعور الجيد بالانتماء”

كما ختم مدافع نانت الفرنسي “المنافسة ليست صعبة، حتى في الأندية توجد، قرار الناخب هو الأول و الأخير، أنا هنا من اجل تقديم واجبي اتجاه المنتخب”

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