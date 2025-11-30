حجام: “خوض “الكان” و”المونديال” سيكون حلما حقيقيا”

أكد اللاعب الدولي الجزائري، خوان حجام، أن مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم على حد سواء، ستكون حلما حقيقيا بالنسبة له.

وفي حوار مطول خص به صحيفة “bernerzeitung” السويسرية. تحدث الظهير الأيسر المتألق مع يونغ بويز، عن سر اختياره اللعب مع “الخضر” بعدما تدرج عبر مختلف الفئات السنية لمنتخب فرنسا.

وقال حجام إنه قرارٌ نابعٌ من القلب، مضيفا: “تابعتُ الجزائر طوال طفولتي. وعندما فاز المنتخب بقيادة رياض محرز بكأس أمم إفريقيا سنة 2019 اتخذتُ قراري.”

وعن أهدافه المقبلة مع المنتخب أكد صاحب الـ 22 ربيعا، أنه يتطلع للمشاركة في مسابقتي كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2026. وقال: “إذا تمكنت من اللعب في المسابقتين، فسيكون ذلك حلماً حقيقياً”.