حجام: “سبق لي اللعب ضد ميسي وأتمنى مواجهته مجددا”

تحدث الدولي الجزائري، جوان حجام، عن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني ضد الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026، والمواجهة التي تنتظرهم ضد النجم ليونيل ميسي.

وصرح حجام، في حوار خاص مع تلفزيون “النهار”: “سبق لي مواجهة ليونل ميسي، عندما كنت لاعبا في نادي نانت، وكان الأمر ممتعا، كونه أفضل لاعب في التاريخ”.

كما أضاف: “التجربة كانت خاصة، كنا نتابعه في التلفاز، ثم حظيت بفرصة مواجهته، وربما سأحضى بفرصة ثاينة لمواجهته مجددا”.

وتابع جوان حجام: “في الوقت الحالي، ومع تقدمه في السن أصبح يلعب أكثر في وسط الميدان، لكن الأمر دائما صعب، كونه يبقى ميسي الاستثنائي”.