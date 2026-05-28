حجام: “سعيد بتواجدنا في مجموعة الأرجنتين وسنواجههم بهدف تحقيق الفوز”

أبدى الدولي الجزائري، جوان حجام، تحمسه الكبير لمواجهة منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح حجام، في هذا الخصوص، في حوار خص به تلفزيون “النهار”: “أنا شخصيا جد سعيد بمواجهة حامل لقب بطل العالم”.

كما أضاف: “ندرك بأن مواجهة منتخب الأرجنتين، ستكون مباراة كبيرة، وصعبة. لكن سنقدم أفضل ما لدينا بهدف تحقيق الفوز”.

وتابع جوان حجام: “صحيح أن منتخب الأرجنتين هو حامل لقب بطل العالم، لكن سبق لهم الانهزام ضد منتخب السعودية، وسنحوال تكرار ما فعله المنتخب السعودي”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور