حجام: “سنواصل العمل لنعود أقوى”

عبّر المدافع الدولي الجزائري، خوان حجام، عن فخره الشديد بتمثيل “الخضر” في منافسة بحجم نهائيات كأس العالم.

وعقب الهزيمة والإقصاء فجر أمس الجمعة، بثنائية نظيفة أمام سويسرا، ضمن الدور الـ 32، نشر حجام رسالة عبر حسابه على “انستغرام” قال فيها: “فخور لأنني تمكنت من تمثيل بلدي في منافسة كأس العالم”.

كما شكر لاعب نادي يونغ بويز السويسري، الجماهير الجزائرية على الدعم الذي قدمته للتشكيلة الوطنية، طيلة الفترة الماضية. مضيفا: “شكرًا لكم على دعمكم لنا من دون كلل.”

وعبّر حجام، الذي جمع 108 دقيقة في المونديال، من مشاركة واحدة كأساسي ومرتين كبديل، عن تفاؤله بمستقبل “الخضر” بالرغم من وقع الإقصاء. وختم: “سنواصل العمل لنعود أقوى، إن شاء الله.”

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