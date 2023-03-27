حجام :”شعرت بضغط في بداية المباراة ولم أكن أتصور تنقل الجمهور”

اعترف مدافع الخضر جوان حجام بأنه عانى من الضغط قليلا في بداية المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني والنيجر.

قال المدافع الأيسر جوان حجام في تصريح لـ “النهار” عقب الفوز “الحمد لله حقّقنا الهدف من عملنا، صحيح أننا لعبنا مباراة صعبة و حققنا الأهم بالفوز بالثلاث النقاط”

كما أضاف حجام “لم أكن أنتظر تنقل الجمهور الجزائري إلى تونس لمساندتنا، رغم صيام شهر رمضان”.

وختم مدافع نانت الفرنسي “عانيت بعض الضغط في بداية المباراة بحكم أنّها أول مباراة لي، لكن بعد مرور الزمن تحرّرت، و الان أستطيع القول أنه باستطاعتي تقديم الأفضل”.

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