حجام ضمن التشكيلة الأساسية ليونغ بويز في مواجهة استون فيلا

يتواجد الدولي الجزائري جوان حجام، ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه يونغ بويز السويسري في مواجهة الضيف أستون فيلا الانجليزي.

وتندرج المباراة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. التي يسعى من خلال جوان حجام تقديم مستويات كبيرة، و إعادة الكرة هذه المرة في أفضل منافسة أوروبية.

ويتواجد حجام في فورمة عالية، ما سيعبد له الطريق للتألق مجددا. وهو الذي كان أحد أبرز العناصر في الكتيبة الوطنية خلال مباراة ليبيريا.