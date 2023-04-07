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الرياضة

حجام ضمن قائمة أفضل المراوغين في أوروبا فئة أقل من 21 سنة

بقلم فيصل زيان بوزيان
حجام ضمن قائمة أفضل المراوغين في أوروبا فئة أقل من 21 سنة
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تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي نانت الفرنسي، جوان حجام، ضمن قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في الدوريات الخمس الكبرى، لأقل من 21 سنة.

وحسب مانشره، أمس الخميس، موقع “Football Talent Scout – Jacek Kulig”K، المتخصص في إحصائيات اللاعبين الموهوبين.

فقد جاء الدولي الجزائري حجام في المركز السادس، قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في الدوريات الخمس الكبرى، لأقل من 21 سنة، وبمعدل 3.0 مراوغة في كل مباراة هذا الموسم.

كما إحتل اللاعب الفرانكو الجزائري ريان شرقي، المركز الثالث في القائمة بمعدل 3.6 مراوغة في المباراة الواحدة هذا الموسم.

رابط دائم : https://nhar.tv/70xkH
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