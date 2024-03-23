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الرياضة

حجام: “علينا أن نكون أكثر قوة دفاعيا في المستقبل”

بقلم كريم تيغرمت
حجام: “علينا أن نكون أكثر قوة دفاعيا في المستقبل”
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تحدث الدولي الجزائري، جوان حجام، عن وجوب تصحيح بعض الأمور في أداء المنتخب الوطني، بالنظر لأدائهم أمام منتخب بوليفيا.

وصرّح حجام، عقب الفوز بثلاثية لهدفين أمام بوليفيا: “أظهرنا في مباراتنا أمام بوليفيا روح المجموعة ونجحنا في تحقيق الفوز”.

كما أضاف: “علينا أن نكون مستقبلاً أكثر قوة دفاعيا، كونه في المباريات الإفريقية، إذا تلقيت هدفا، من الصعب جدا العودة في النتيجة”.

وختم جوان حجام، بتوجيه كلمة لأنصار الخضر أين قال: “أقول للجمهور المنتخب الوطني بارك الله فيكم على هذا الدعم ويجب المواصلة على هذا النسق”.

رابط دائم : https://nhar.tv/S6yMu
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