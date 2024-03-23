حجام: “علينا أن نكون أكثر قوة دفاعيا في المستقبل”

تحدث الدولي الجزائري، جوان حجام، عن وجوب تصحيح بعض الأمور في أداء المنتخب الوطني، بالنظر لأدائهم أمام منتخب بوليفيا.

وصرّح حجام، عقب الفوز بثلاثية لهدفين أمام بوليفيا: “أظهرنا في مباراتنا أمام بوليفيا روح المجموعة ونجحنا في تحقيق الفوز”.

كما أضاف: “علينا أن نكون مستقبلاً أكثر قوة دفاعيا، كونه في المباريات الإفريقية، إذا تلقيت هدفا، من الصعب جدا العودة في النتيجة”.

وختم جوان حجام، بتوجيه كلمة لأنصار الخضر أين قال: “أقول للجمهور المنتخب الوطني بارك الله فيكم على هذا الدعم ويجب المواصلة على هذا النسق”.