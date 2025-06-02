حجام: “علينا اتباع طريقة لعبنا الخاصة للفوز في مواجهتي رواندا والسويد”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، جوان حجام، عن المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني، ضد كل من رواندا، والسويد، و طريقة الفوز فيهما.
وصرّح حجام، اليوم الإثنين، عند حلوله بأرض الوطن: “سنخوض مباراتين تحضيريتين ضد منتخبين يتميزان بطريقة لعب مختلفة”.
كما أضاف: “نحن نملك طريقة لعبنا الخاصة، والتي يجب علينا احترامها من أجل الفوز في هاتين المبارتين”.
وتابع جوان حجام: “مباراتنا ضد منتخب السويد، ستكون مختلفة، وسنخوضها بكامل قوتنا، كما أتمنى أن يكون أنصارنا حاضرين بقوة في ستوكهولم”.
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