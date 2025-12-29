حجام: “قميص المنتخب الوطني يستحق التضحية”

أبدى الدولي الجزائري جوان حجام، أول ردة فعل له، عقب الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد، في مباراتهم ضد منتخب بوركينا فاسو، ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر حجام، تعليقا عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيه: “قميص المنتخب الجزائري يستحق كل التضحيات”.

كما أضاف لاعب الخضر: “حتى وأنا مصاب، قلبي يبقى فوق الميدان، مع اللاعبين، والشعب الجزائري”

وتابع جوان حجام: “بدأت العمل من أجل العودة بشكل أقوى وجعلكم فخورين.. تحيا الجزائر”.

يذكر أن جوان حجام، تعرض لاصابة على مستوى الكاحل، خلال مشاركته ضد بوريكنا فاسو، أجبرته على مغادرة الميدان مبكرا.