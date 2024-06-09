حجام: “كل لقاءات المجموعة معقدة وهدفنا جمع أكبر عدد من النقاط”

اعترف مدافع الخضر، خوان حجام، بصعوبة المأمورية التي تنتظر العناصر الوطنية، غدا الاثنين، أمام منتخب أوغندا، غير أنه أكد بأنه لا بديل غير الفوز، من أجل الحفاظ على آمال بلوغ المونديال.

ويواجه المنتخب الوطني، مضيفه الأوغندي، مساء غد الاثنين، على ملعب “مانديلا” الوطني. بمدينة “كامبالا” بداية من الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت الجزائر)، في الجولة 4 من تصفيات مونديال 2026.

ورد لاعب نادي يونغ بويز السويسري. حول حتمية الفوز غدا: “نعم إن شاء الله.. إنه لقاء معقد، خاصة وأننا سنلعب في ملعبهم”.

قبل أن يضيف حجام في تصريحات لـ”النهار” فور وصول بعثة الخضر، أمس، إلى كامبالا: “أعتقد أن كل لقاءات هذه المجموعة ستكون معقدة، الآن علينا البحث عن جمع النقاط. لأننا مجبرون على ذلك”.