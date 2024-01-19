حجام: “متشوق لبداية مغامرتي مع يونغ بويز”
بقلم محمد لمين صحراوي
عبّر الدولي الجزائري، خوان حجام، عن سعادته الكبيرة، بالالتحاق بنادي يونغ بويز السويري.
وأعلن الفريق السويسري، صبيحة اليوم الجمعة، تعاقده مع لاعب الخضر، بعقد يستمر لـ 4 سنوات، قادما من نانت الفرنسي.
ونشر الموقع الرسمي ليونغ بويز، أول تصريح لحجام، قال فيه: “مساء الخير لعشاق يونغ بويز، أنا جوان حجام، سعيد جدا بالالتحاق بكم”.
وأضاف لاعب الخضر، الذي عانى التهميش في نانت الفرنسي، في الموسم الجاري، بعدما لعب 8 مرات فقط، جميعها كاحتياطي: “متشوق لملاقاتكم فوق أرضية الميدان في نهاية الأسبوع.. إلى الملتقى.”
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