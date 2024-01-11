حجام محل إهتمام ناديان إيطالي وبلجيكي

كشفت مصادر إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، أن اللاعب الدولي الجزائري جوان حجام، محل إهتمام ناديان واحد إيطالي، وآخر بلجيكي، تحسبا للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحسب ماكشفه موقع “واست فرانس” اليوم الخميس، فإن اللاعب حجام، محل إهتمام نادي ستاندار دولياج البلجيكي.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي البلجيكي في محادثات مع نظيرتها في نادي نانت للتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي في صفقة إعارة مع أحقية الشراء.

وفي ذات السياق، أكد موقع “وال فوت” البلجيكي، عن وجود إهتمام نادي ستاندار دولياج بضم الدولي الجزائري، يالإضافة لنادي سالرنيتانا الإيطالي، الذي يتابع وضعية اللاعب مؤخرا تحسبا للتعاقد معه.