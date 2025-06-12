حجام مرشح للانتقال إلى الكالتشيو الموسم المقبل

يواصل الظهير الدولي الجزائري، جوان حجام، جذب اهتمام الأندية الأوروبية. بعد موسم مميز قدمه مع فريقه يونغ بويز في الدوري السويسري الموسم الماضي.

ووفقًا لما كشفه موقع “توتو سبورتس” الإيطالي، اليوم الخميس، أن نادي تورينو دخل رسميًا على خط التعاقد مع المدافع الجزائري.

وأوضح المصدر أن إدارة “التورو” قدمت عرضًا أوليًا من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويعَدُّ حجام، المدافع الأيسر لنادي يونغ بويز أحد الأسماء البارزة على رادار النادي الإيطالي الذي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة الفنية والتكتيكية. خصوصًا في الخط الخلفي.