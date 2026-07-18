حجام مطلوب في إيطاليا

دخل الدولي الجزائري، جوان حجام، دائرة اهتمامات نادي جنوى الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع نادي يونغ بويز السويسري خلال الموسم المنقضي.

وكشف الصحفي البلجيكي المتخصص في سوق الانتقالات، ساشا تافولييري، أن إدارة جنوى وضعت الظهير الأيسر الجزائري ضمن أولوياتها لتدعيم هذا المنصب، حيث يُعد أحد الخيارين الرئيسيين المطروحين على طاولة النادي الإيطالي.

وأوضح المصدر ذاته أن نادي جنوى لم يتقدم، إلى حد الآن، بأي عرض رسمي لإدارة يونغ بويز، غير أن الاتصالات مع محيط اللاعب تشهد تقدمًا ملحوظًا، ما قد يمهد الطريق أمام انتقال محتمل خلال الأسابيع المقبلة.