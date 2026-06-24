حجام مطلوب في “البريميرليغ”

يواصل الدولي الجزائري، جوان حجام، جذب اهتمام الأندية الأوروبية، مستفيدًا من المستويات التي قدمها خلال الموسمين الأخيرين مع ناديه يونغ بويز السويسري، إلى جانب ظهوره المنتظم مع المنتخب الوطني.

لاعب باريس أف سي ونانت الفرنسيين سابقا يعَدُّ حاليا من أبرز الأسماء البارزة في سويسرا، بعدما توِّج بلقب البطولة مع يونغ بويز وشارك لاحقًا في منافسة دوري أبطال أوروبا.

كما عزز اللاعب مكانته في المنتخب الجزائري منذ ظهوره الأول سنة 2023، حيث سجل حضورًا منتظمًا مع “الخضر”. وخاض حتى الآن 19 مباراة دولية سجل خلالها 3 أهداف، وكان ضمن العناصر المشاركة في الفوز الأخير أمام الأردن ضمن كأس العالم 2026.

ووفقًا لتقارير إعلامية إنجليزية، بدأت التحركات تتسارع حول مستقبل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. إذ دخل نادي هال سيتي الإنجليزي الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، للتعاقد مع حجام.

وكان الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، كشف في وقت سابق عن اهتمام نادي كومو الإيطالي بخدمات اللاعب. غير أن معطيات جديدة تشير إلى دخول نادي هال سيتي الإنجليزي على الخط.

وتضع إدارة هال سيتي، الدولي الجزائري جوان حجام، ضمن أولوياتها لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الميركاتو الصيفي. كما أن عدة أندية من الدوري الألماني تتابع اللاعب عن قرب.

ويبدو أن تألق حجام مع المنتخب الوطني سيجعل اسمه حاضرًا بقوة في سوق الانتقالات. ما قد يفتح أمامه باب خوض تجربة جديدة في أحد أكبر الدوريات الأوروبية.