حجام: “نسعى للظهور في أتم جاهزيتنا وبلوغ أبعد حد في كأس العالم”

أكد الدولي الجزائري، جوان حجام، سعي لاعبي الخضر للظهور في أتم جاهزيتهم خلال تربصهم الحالي، والمبارتين الوديتين ضد هولندا، وبوليفيا، من أجل بلوغ أبعد حد في كأس العالم.

وصرح حجام، في حوار خاص لتلفيزون “النهار”: “شخصيا أرى بأنه علينا عدم وضع حدود، والعمل على الذهاب لأبعد ما يمكن في كأس العالم”.

كما أضاف: “كامل تركيزنا منصب حاليا على المبارتين التحضيريتين المقبلتين، ضد هولندا، وبوليفيا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم”.

وتابع جوان حجام: “كل لاعب يسعى للظهور في أتم جازيته، وسنقدم أفضل ما لدينا للذهاب لأبعد حد ممكن في كأس العالم”.