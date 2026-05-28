حجام: “وديتي هولندا وبوليفيا اختبار جيد قبل المونديال”

تحدث الدولي الجزائري، جوان حجام، عن المبارتين الوديتين المقبلتين للمنتخب الوطني، ضد كل من هولندا، وبوليفيا، معتبرا إياهم اختبار جيد للمنتخب الوطني.

وقال حجام، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “وديتي هولندا وبوليفيا ستكونان اختبار جيد بالنسبة لنا”.

كما أضاف: “في نهائيات كأس العالم سنواجه منتخبات كبيرة وقوية. لذا مواجهة بوليفيا ستكون اختبار مختلف بالنسبة لنا، وهولندا منتخب أوروبي معروف”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه ممنتخب هولندا، يوم الأربعاء، المقبل، تليها مباراة تحضيرية ثانية ضد بوليفيا، المقررة بأمريكا يوم 10 جوان الداخل، تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور