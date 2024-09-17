حجام وماندي يسقطان في افتتاح دوري أبطال أوروبا

تعرض لاعبا المنتخب الوطني، جوان حجام و عيسى ماندي، للخسارة رفقة فريقيهما، يونغ بويز وليل، على التوالي، في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وسقط الظهير الأيسر للخضر، جوان حجام، رفقة فريقه، يونغ بويز السويسري داخل الديار، بثلاثية نظيفة أمام فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وشارك اللاعب، حجام، أساسياً في هذه المواجهة، إلى حين استبداله في الدقيقة 63. ونال علامة متوسطة 6.8.

فيما خسر المدافع الدولي، عيسى ماندي، رفقة ناديه ليل الفرنسي، بثنائية نظيفة، أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي. حيث شارك، ماندي، أساسياً وتم استبداله في الدقيقة 64، ونال علامة 6.5 في اللقاء.