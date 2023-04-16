حجام يبدي سعادته الكبيرة :”لقد عدت مرّة أخرى”

نشر الدولي الجزائري جوان حجام صورته لدى حلوله بمدينة أوكسير لمواجهة الفريق المحلي رفقة فريقه نانت الفرنسي.

وكان ذلك عبر الصفحة الرسمية له على “تويتر”، كما علّق “لقد عدت مرّة أخرى”. الأمر الذي يؤكد سعادته الكبيرة بالتصالح مع مدرب كومبواري، والعودة إلى أجواء المنافسة الرسمية.

يذكر، أن مدافع الخضر عانى كثيرا في فترة الشهر الكريم بعد استبعاده من طرف مدربه كومبواري بسبب إصراره على الصيام .

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