حجام يبدي سعادته بضمانه البقاء رفقة نانت في الليغ1

عبّر الدولي الجزائري جوان حجام، عن سعادته الكبيرة، بفوزهم الأخير أمام أنجي، وضمانه البقاء هذا رفقة ناديه نانت الفرنسي، ضمن الليغ1.

وشارك حجام، بديلا ضمن تشكيلة ناديه نانت، في هذه المباراة التي فاز بها فريقه بهدف دون رد على حساب أنجي.

كما علق الدولي الجزائري، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عقب هذا الفوز: “لقد فعلناها الحمد لله”.

يذكر أن جوان حجام، تلقى مؤخرا دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، للمشاركة في التربص جوان الجاري للمنتخب الوطني.